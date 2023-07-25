Газманов променял стареющую жену на юную копию: беременность от другого не смутила

Олег Газманов уже много лет верный семьянин, но так было не всегда. Еще будучи в браке с первой женой Ириной певец встретил молодую красавицу Марину Муравьеву и влюбился с первого взгляда.

На Ирине Газманов женился еще в студенческие годы. Через несколько лет у пары родился сын Родион, а затем они переехали в Москву, где Олег начал активно развивать свою карьеру певца. На гастролях в Воронеже он встретил юную Марину и не мог отвести от нее взгляд. Но Газманов был женат, и девушка вышла замуж за другого — за Вячеслава, брата Сергея Мавроди.

Когда Марина была беременна, на Мавроди завели дело, а муж дал девушке развод, так как понимал, что он сядет на много лет. Из роддома ее встречал уже Газманов. С тех пор влюбленные не расставались.

Сегодня Марине уже 54 года, и с каждым годом она все больше напоминает первую жену Газманова Ирину. Женщины выглядят как родные сестры или как мать и дочь — тот же тип лица, изгиб бровей, даже улыбка у двух жен певца очень похожа.