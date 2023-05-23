Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Газманов поставил старшего сына на место: хватило трех слов

Газманов поставил старшего сына на место: хватило трех слов

23 мая 2023 11:45
Газманов поставил старшего сына на место: хватило трех слов

На его месте никто не захочет оказаться.

К старшему сына Олега Газманова всегда было приковано много внимания. Ведь еще в четыре года благодаря идеальному слуху и хорошим вокальным данным он оказался в детском ансамбле. Маленький Родион даже выступал на сцене, но позже выбрал карьеру финансиста.

Однако влияние папы и любовь к музыке все же взяли свое. Молодой человек решил отправиться в сольное плавание и выпустил два студийных альбома. Тем не менее слушатели встретили его весьма прохладно. Но вместе с тем некоторые заметили, что Газманов-младший все чаще стал зазнаваться. Знаменитый певец решил пошутить над сыном, и в Сети появилось юмористическое видео. На нем Олег Михайлович встает спиной к солнцу напротив Родиона и сообщает наследнику, что он находится «в тени отца».

«Не хотела бы я оказаться на месте Родиона», «Папа точно интереснее», «Родион действительно в тени отца», — отметили россияне.

Фото: Global Look Press, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video