Газманов поставил старшего сына на место: хватило трех слов

К старшему сына Олега Газманова всегда было приковано много внимания. Ведь еще в четыре года благодаря идеальному слуху и хорошим вокальным данным он оказался в детском ансамбле. Маленький Родион даже выступал на сцене, но позже выбрал карьеру финансиста.

Однако влияние папы и любовь к музыке все же взяли свое. Молодой человек решил отправиться в сольное плавание и выпустил два студийных альбома. Тем не менее слушатели встретили его весьма прохладно. Но вместе с тем некоторые заметили, что Газманов-младший все чаще стал зазнаваться. Знаменитый певец решил пошутить над сыном, и в Сети появилось юмористическое видео. На нем Олег Михайлович встает спиной к солнцу напротив Родиона и сообщает наследнику, что он находится «в тени отца».