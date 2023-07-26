Газманов подложил свинью звездным друзьям в важный день: вот что выяснилось

Олег Газманов 22 июля отметил очередной день рождения. Есаулу российской эстрады исполнилось 72 года. Но если его друзья и коллеги и рассчитывали на пышное застолье, то планы пришлось изменить.

Дело в том, что певец решил отпраздновать свой день рождения на сцене. Он даст большой сольный концерт в Светлогорске. Туда же приедут поддержать Олега Газманова его жена, дети и друзья. Как певец рассказал СМИ, он не изменяет своим традициям и ежегодно проводит день рождения на родной земле.

Артист подчеркнул, что не очень любит пышные празднования и масштабные сборища. Ему по душе петь для своих зрителей и разделять с ними радость момента. Кроме того, как подчеркнул Олег Газманов, он один из немногих певцов, в чьем репертуаре так много патриотических песен. Пока их не стало больше, артист будет выступать как можно чаще.