Газманов не у дел: имя этого певца недавно никто не знал, а теперь россияне признали его лучшим

Россияне назвали лучшего исполнителя страны в 2023 году. По мнению трети граждан, этого звания достоин Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Всего пару лет назад никто не знал этого исполнителя, теперь же он потеснил с первого места в рейтинге одного из долгожителей отечественной эстрады Олега Газманова.

В проведенном ВЦИОМ опросе кандидатуру Дронова выбрали 33% респондентов.

Среди его поклонников оказалось больше женщин.

35% представительниц прекрасной половины страны проголосовали за молодого артиста. Среди мужчин Ярослав тоже оказался победителем, но с 29% голосов. Большинство фанатов певца старше 45 лет.

На втором месте оказался прошлогодний лидер Олег Газманов. Он заметно уступает Дронову: всего 11% россиян считают исполнителя хита «Офицеры» лучшим певцом России. Чуть-чуть отстал от коллеги Николай Басков с 10% голосов.