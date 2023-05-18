Гайдаю такой успех и не снился: этот иностранный фильм видел каждый третий в СССР

Леонид Гайдай по праву считается самым популярным среди советских режиссеров. На фильмах именитого кинодела выросло не одно поколение. Их смотрят и любят до сих пор, но есть одна такая картина, об успехе которой мастеру оставалось только мечтать.

Каждый третий в Советском Союзе посмотрел мексиканскую мелодраму «Есения», рассказывающую о приключениях молодой цыганки с бунтарским характером. Режиссером проекта стал Альфредо Б. Кревенна. Только в 1975 году с его детищем познакомился 91 миллион зрителей.

Впоследствии критики не раз задавались вопросом о том, что же сделало довольно низкосортный с художественной и профессиональной точек зрения проект настолько популярным. И, как пишет Дзен-канал Sport24, причину нашли в лихо закрученном сюжете, а также в особенной любви зрителей к цыганской культуре и всему экзотическому.