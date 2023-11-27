Гайдай жестоко подставил Светличную: после «Бриллиантовой руки» осталась без работы

Светлану Светличную многие считают актрисой одной роли из-за образа, который создал для нее Леонид Гайдай в «Бриллиантовой руке». Хотя помимо эффектной Анны Сергеевны она сыграла множество других персонажей.

Тем не менее, Павлина из «Стряпухи» и Светлана из «Заставы Ильича» оказались забыты всеми, кроме самых ярых поклонников. Да и о том, что артистка появляется в «Семнадцати мгновениях весны», почти не вспоминают.

После громкого успеха «Бриллиантовой руки» Светличную не слишком баловали главными ролями. В ней видели не драматическую актрису, а легкомысленную Анну Сергеевну.

В конце семидесятых карьера и вовсе сошла на нет. Театр киноактера, где женщина выступала вместе с мужем, пришлось покинуть. Новых предложений не было.

Пришлось кататься по стране со спектаклем «Стряпуха». Период был сложным: Светлана Афанасьевна работала за еду. Оплатой за выступление могла стать банка консервов или палка колбасы.

В девяностые женщине пришлось и того хуже. Она торговала обувью и бытовой техникой, занималась уборкой — шла на все, чтобы обеспечить семью и вырастить сына.