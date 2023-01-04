Гайдай заставил Селезневу раздеться всего одной фразой: она не раскусила уловку

Леонид Гайдай известен своим сотрудничеством не только с выдающимися актерами, но и тем, что мог «заманить» в фильмы лучших красавиц-актрис. Более того, в комедиях постановщика девушки нередко демонстрировали свои прелести: в «Бриллиантовой руке» раздевалась Светлана Светличная, в «Кавказской пленнице» в купальнике засветилась Наталья Варлей, а в «Операции „Ы“» — Наталья Селезнева.

Что интересно, Гайдай долго не мог определиться с кандидатурой актрисы, которая сыграет Лиду. Когда на пробы пришла Селезнева, режиссер решил не говорить ей прямо, что в кадре девушке предстоит сниматься в купальнике. Он пошел на уловку и заявил Наталье, что ее актерский талант полностью устраивает, но вот фигура оставляет желать лучшего.

«Это у меня не очень фигура?» — заявила оскорбленная актриса и сбросила одежду, оставшись в нижнем белье.

Таким образом, Гайдай понял, что Селезнева достаточно смелая, чтобы предстать в похожем облике и на экранах перед миллионами зрителей. Актриса тут же была утверждена в проект.