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Гайдай вырезал себя из фильма про Труса, Балбеса и Бывалого: плохо справился с важной ролью

25 ноября 2023 15:45
Гайдай вырезал себя из фильма про Труса, Балбеса и Бывалого: плохо справился с важной ролью

Режиссер был весьма требователен к себе.

Леонид Гайдай подарил советскому зрителю множество ярких комедий. Его фильмы до сих пор не теряют свою актуальность, а в некоторых из них он даже снимался сам.

Так, публика видела режиссера в «Бриллиантовой руке» и, например, в «12 стульях». Снялся Гайдай и в короткометражке «Пес Барбос и необычный кросс», но в последний момент решил вырезать себя.

Дело в том, что постановщик играл в фильме медведя. Именно в его берлогу, убегая от пса, врываются Трус, Балбес и Бывалый. И именно медведь срывает с Труса штаны, из-за чего тот вновь оказывается в кадре уже в белье. Но Гайдаю не понравилось, как он сыграл хищника, поэтому он вырезал все кадры со своим участием при финальном монтаже. И зрители в итоге так и не увидели перевоплощение любимого режиссера в опасного хищника, но все равно остались в восторге от фильма и от самой сцены.

Фото: Кадр из фильма «Пес Барбос и необычный кросс» (1961)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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