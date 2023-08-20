Гайдай всех запутал: нашелся ответ на главную загадку о Шурике

Комедии Леонида Гайдая не теряют своей актуальности вот уже несколько десятков лет. Публика продолжает смотреть и обсуждать остроумные фильмы, а один из главных вопросов связан с Шуриком, основным героем трех фильмов режиссера.

Так, многие поклонники спорят, является ли Шурик в исполнении Александра Демьяненко одним и тем же героем во всех фильмах или нет. Как оказалось, Гайдай старательно давал понять, что рассказывает истории про одного героя.

Так, Шурики из всех фильмов живут в Москве и выглядят абсолютно одинаково. Названия же фильмов соответствуют хронологии. Например, слово «новые» в работе «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» отсылает к предыдущей картине «Операция „Ы“».

В третьем же фильме серии «Иван Васильевич меняет профессию», который был основан на произведении Михаила Булгакова, Гайдай изменил имя главного героя. На страницах пьесы инженера зовут Николай, но постановщик специально меняет имя, чтобы дать понять: зрители на экране видят давно знакомого Шурика.

И поэтому, как уверены авторы Дзен-канала «Горожанин», Шурик во всех трех фильмах один. На глазах зрителей любимый герой прожил долгую и насыщенную жизнь, а в конце обрел счастье со своей супругой.