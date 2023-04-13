Гайдай все продумал: почему Трус пошел в библиотеку в три часа ночи

Сегодня стало модным искать киноляпы в классике советского кино. Культовые комедии Леонида Гайдая не избежали этой участи. Так, многие относят к нелепой ошибке сцену из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», где Трус в три часа ночи спрашивает у главного героя дорогу в библиотеку.

Оказывается, это не киноляп, а продуманная Гайдаем деталь. Доказательством послужит кадр из другого эпизода. В сцене, где Шурик стоит рядом с библиотекой, отчетливо виден график ее работы. Действительно, по понедельникам, средам и пятницам она открывается в три часа ночи, а закрывается в 18:00.

Однако этот занятный нюанс практически не бросается в глаза. Поэтому всех удивило, что герой Вицина среди ночи спрашивает, как пройти в библиотеку.

Другую любопытную деталь проглядели не только зрители, но и цензура. Речь идет о фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и сцене, где Милославский женским голосом говорит по телефону со Шпаком. Герой произносит номер «три-шестьдесят две», именно «две», а не «два». Столько стоили крепкие напитки в СССР. В том году, когда вышла картина, в стране подорожала алкогольная продукция. Так Гайдай тонко намекнул на прежнюю цену спиртного.