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Гайдай умолял звезду СССР стать Шуриком: Демьяненко взяли от безысходности

16 июня 2023 06:30
Гайдай умолял звезду СССР стать Шуриком: Демьяненко взяли от безысходности

Режиссер хотел, чтобы артист привнес больше юмора.

Гайдаевский Шурик стал самым узнаваемым киногероем СССР. Эта роль принесла Александру Демьяненко оглушительную славу, однако мало кто знает, что актера выбрали от безысходности. Изначально фаворитом Леонида Гайдая был совсем другой артист, которого он умолял сыграть в картине.

За роль Шурика боролись многие актеры, среди которых был Евгений Петросян. Он-то и был главным претендентом. Гайдай хотел, чтобы Петросян привнес в образ героя больше юмора. Режиссер даже провел с Евгением Вагановичем несколько репетиций, однако дальше этого дело не пошло. Петросян отказался от роли и даже порекомендовал Демьяненко.

«Мне хотелось быть комиком, а Шурик мне казался лирическим героем», — признавался позже юморист.

Гайдай умолял звезду СССР стать Шуриком: Демьяненко взяли от безысходности

На этом актерская карьера Петросяна закончилась, так и не успев начаться. Сегодня трудно представить, каким бы получился Шурик в его исполнении. Вряд ли персонаж вышел бы таким трогательным и интеллигентным. Хоть Гайдай и сомневался насчет Демьяненко, но, как показало время, режиссер сделал правильный выбор.

Фото: кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), GlobalLookPress
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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