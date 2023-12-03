Гайдай украл сюжет «Кавказской пленницы» и выдал за свой: сохранилось одно доказательство

В далеком 1930 году на экранах американских кинотеатров показали фильм, который вызвал много догадок и сравнений, но у советских зрителей подозрения закрались гораздо позже. Его название — «Песня мошенника», действие там разворачивается в довольно экзотическом месте — на Кавказе.

Самое интересное, что главные герои этой ленты подозрительно напоминают знаменитую троицу Трус-Балбес-Бывалый. А еще более удивительно то, что сюжет фильма «Песня мошенников» как будто переплетен с историей «Кавказской пленницы». Там тоже речь идет о похищении девушки. И в двух фильмах можно найти сцены с балетом.

Однако, несмотря на все эти интересные совпадения, зрители больше не смогут насладиться просмотром американской киноленты или вывести на чистую воду Леонида Гайдая. В 1965 году произошел пожар, который унес с собой все копии фильма «Песня мошенника». Теперь остается только догадываться о том, какие приключения и предательства были показаны в пропавшем кино.