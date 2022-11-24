Гайдай терпел адскую боль до конца жизни: причиной будет гордиться вся страна
Постановщик отличался скромностью.
Леонид Гайдай прославился как талантливый режиссер, подаривший советскому кино множество ярких фильмов. При этом проявить себя постановщик смог не только на съемочной площадке, но и на фронте, о чем однако предпочитал никогда не рассказывать.
Когда началась Великая Отечественная война Гайдаю было 18 лет. В первые дни войны он был в числе добровольцев, но не попал на фронт из-за плохого здоровья. Его призвали только осенью, и сначала будущая знаменитость служил в Монголии, а в 1943 году подорвался на противопехотной мине, из-за чего получил весьма тяжелое ранение и больше на фронт не возвращался.
С войны Гайдай вернулся с медалью «За боевые заслуги» и с тяжелым ранением с осколком в ноге, которое мешало ему все оставшиеся годы. Он, по словам его близких, регулярно испытывал боли, которые иногда даже не давали ему ходить. Но режиссер всегда скрывал факт ранения и не рассказывал о своих подвигах, чтобы не привлекать лишний раз внимания: он не хотел, чтобы люди думали о нем как-то иначе из-за его подвигов на войне. Он даже не доставал удостоверение инвалида, поэтому далеко не все из его близких догадывались, через что ему пришлось пройти на фронте.
«До конца жизни Гайдай терпел мучительную боль, порой изматывающую, стараясь быть бодрым трудоголиком», — рассказывала драматург Виктория Лазич в одном из интервью.