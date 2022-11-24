Гайдай терпел адскую боль до конца жизни: причиной будет гордиться вся страна

Леонид Гайдай прославился как талантливый режиссер, подаривший советскому кино множество ярких фильмов. При этом проявить себя постановщик смог не только на съемочной площадке, но и на фронте, о чем однако предпочитал никогда не рассказывать.

Когда началась Великая Отечественная война Гайдаю было 18 лет. В первые дни войны он был в числе добровольцев, но не попал на фронт из-за плохого здоровья. Его призвали только осенью, и сначала будущая знаменитость служил в Монголии, а в 1943 году подорвался на противопехотной мине, из-за чего получил весьма тяжелое ранение и больше на фронт не возвращался.

С войны Гайдай вернулся с медалью «За боевые заслуги» и с тяжелым ранением с осколком в ноге, которое мешало ему все оставшиеся годы. Он, по словам его близких, регулярно испытывал боли, которые иногда даже не давали ему ходить. Но режиссер всегда скрывал факт ранения и не рассказывал о своих подвигах, чтобы не привлекать лишний раз внимания: он не хотел, чтобы люди думали о нем как-то иначе из-за его подвигов на войне. Он даже не доставал удостоверение инвалида, поэтому далеко не все из его близких догадывались, через что ему пришлось пройти на фронте.