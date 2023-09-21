Гайдай стал первым и единственным мужчиной у этой советской актрисы: будете шокированы

Леонид Гайдай снимал в своих фильмах самых красивых актрис. А вот собственная жена появлялась в его картинах лишь в эпизодах. Зато в его жизни Нина Гребешкова играла главную роль.

Судьба свела веселую и озорную москвичку с хмурым худым провинциалом во ВГИКе. Девушку считали не только талантливой актрисой, но и главной красавицей всего курса. За ней ухаживали десятки парней, но Нина Гребешкова ждала своего единственного.

Вы будете шокированы, но девушка даже ни разу ни с кем не целовалась, пока в ее жизни не появился Гайдай. Он не сразу покорил Гребешкову, которая была младше на восемь лет, но все же сумел завоевать ее сердце.

Гайдай стал звать красавицу на прогулки, во время одной из них предложил пожениться. Нина Гребешкова согласилась, и пара быстро расписалась. С тех пор актриса посвятила себя заботе о муже, а он не представлял своей жизни без нее и говорил, что погибнет, если она уйдет.