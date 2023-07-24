Гайдай спрятал одну шутку в двух фильмах: удивитесь, но ее мало кто заметил

Леонид Гайдай обожал оставлять в своих картинах ироничные отсылки. Режиссер распределял подсказки настолько тонко, что их мало кто замечал.

Комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», как мы помним, состоит из трех новелл. В двух из них зашифровано одно ироничное послание.

В части «Наваждение» Шурик выходит из библиотеки. На двери висит расписание, на котором отчетливо видно, что заведение работает с трех часов ночи. И это не киноляп, как можно сначала подумать.

В новелле «Операция „Ы“» жулики готовят мнимый разгром торговой базы. Чтобы мероприятие не сорвалось, троица должна как-то избавиться от бабушки-сторожа. Трус берет это под свою ответственность. Герой Вицина спрашивает у бабули в самый разгар ночи, как пройти в библиотеку.

Это кажется абсурдным, но, вспоминая часть «Наваждение» и график работы заведения, все встает на свои места. От этого сцена выглядит еще более комично. Примечательно еще и то, что жулик Трус отлично знал график работы библиотеки.