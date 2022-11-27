Гайдай соврал в лицо: сын Никулина раскрыл правду о грандиозном обмане режиссера

Комедию «Бриллиантовая рука» с Юрием Никулиным в главной роли любят и по сей день. Но мало кто знает, что легендарный артист привел в фильм своих ближайших родственников – жену и сына, но последний пожалел о своем решении принять участие в съемках.

Супруга Никулина, Татьяна, сыграла гида в Стамбуле, а юный Максим исполнил роль мальчика с сачком. Задание начинающего актера было в том, чтобы толкнуть Андрея Миронова в воду, а после приготовиться к тому, что столкнут его.

Но возникла проблема: мальчик, боясь удара, спрыгивал раньше времени. Сцену переснимали четыре раза – и тогда режиссер Леонид Гайдай пошел на хитрость: он убедил Максима, что момент с толчком вырезали из фильма. Когда мальчик ничего не подозревал, его пинком отправили в воду.