Гайдай сомневался до последнего: был готов выгнать Этуша с площадки «Кавказской пленницы» — делал комедию тоскливой

Комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» могла выйти совсем другой, если бы Владимир Этуш поддался требованиям режиссёра.

На съёмочной площадке между ними происходили настоящие словесные баталии: Гайдай настаивал на карикатурном образе кавказца, Этуш упорно продавливал реализм. И именно этот конфликт сделал товарища Саахова таким, каким мы знаем его сегодня.

Спор режиссера и актера

Для Этуша это был первый совместный проект с «золотой» четвёркой Гайдая. Вицин, Никулин, Моргунов и Демьяненко играли как один организм, понимая друг друга с полуслова.

Новичку нужно было встроиться в уже сложившуюся команду. Но, вместо того чтобы копировать стиль партнёров, Этуш решил идти по тонкой дорожке — показать Саахова серьёзным и «живым». Он понимал: если станет кривляться, потеряется на фоне великих комиков.

Гайдай видел героя иначе и буквально требовал гротеска.

«Владимир Абрамович, не смешно», — твердил он после каждого дубля. «Смешно будет в результате», — спокойно отвечал актёр. Конфликты доходили до точки кипения, но одна случайная импровизация всё изменила.

От ненависти до любви

Во время сцены с невестой Этуш внезапно понял, что его герой не может появиться в кадре в головном уборе — это просто невежливо. Фразу про шляпу он придумал на ходу.

Сдержанный Гайдай впервые расхохотался на площадке и сказал: «Это высший пилотаж! У меня нет шляпы, но я её перед вами снимаю». Тут же за ним, в шутливом жесте признания, Никулин снял тюбетейку, Вицин — папаху, а Моргунов — башлык.

После этого Гайдай доверился актёру, и ставка на «серьёзного» Саахова оправдалась полностью. На премьере худсовет, который придирался буквально ко всему — от музыки до кривляний Труса, Балбеса и Бывалого, — каждый выход Этуша встречал смехом и аплодисментами. Именно так товарищ Саахов стал одной из самых ярких фигур фильма, а образ вошёл в историю советского кино.

«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком».