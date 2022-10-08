Гайдай снова оплошал: постыдный ляп из «Операции Ы» заметили лишь годы спустя

Миллионы зрителей любят легендарную комедию Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», но мало кто догадывался, что в картине присутствует множество ляпов и несоответствий, которые не сразу бросаются в глаза.

В одной из сцен Шурик пытается спасти Лиду от злого пса и придумывает хитрый план. Он прячет в куске колбасы таблетки со снотворным и бросает «угощение» собаке. Но пес оказался умнее и съел колбасу, выплюнув таблетки. Внимательные зрители обратили внимание, что Шурик начиняет колбасу четырьмя таблетками, а когда он бросает ее собаке, их оказывается пять.

Часто в кино неоднократно переснимают одни и те же сцены, так что создатели картины могли просто не заметить досадной оплошности. А переделывать ляп на монтаже было бы слишком дорого и сложно по тем временам.