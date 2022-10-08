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Гайдай снова оплошал: постыдный ляп из «Операции Ы» заметили лишь годы спустя

8 октября 2022 18:30
Гайдай снова оплошал: постыдный ляп из «Операции Ы» заметили лишь годы спустя

И здесь режиссер просчитался.

Миллионы зрителей любят легендарную комедию Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», но мало кто догадывался, что в картине присутствует множество ляпов и несоответствий, которые не сразу бросаются в глаза.

В одной из сцен Шурик пытается спасти Лиду от злого пса и придумывает хитрый план. Он прячет в куске колбасы таблетки со снотворным и бросает «угощение» собаке. Но пес оказался умнее и съел колбасу, выплюнув таблетки. Внимательные зрители обратили внимание, что Шурик начиняет колбасу четырьмя таблетками, а когда он бросает ее собаке, их оказывается пять.

Гайдай снова оплошал: постыдный ляп из «Операции Ы» заметили лишь годы спустя

Часто в кино неоднократно переснимают одни и те же сцены, так что создатели картины могли просто не заметить досадной оплошности. А переделывать ляп на монтаже было бы слишком дорого и сложно по тем временам.

Фото: Кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (1965)
Алла Новикова
Алла Новикова
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