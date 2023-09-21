Гайдай сказал всего 4 слова жене, которая хотела развода: она тут же передумала

Мастер советской комедии Леонид Гайдай всю свою жизнь прожил с единственной женщиной, со своей супругой Ниной Гребешковой. Они познакомились во ВГИКе, и ничто, казалось, не могло объединить столь противоположных людей. Девушка была признанной красавицей курса, веселой, активной и говорливой. А Леонид Гайдай к тому времени уже успел вернуться с фронта, был человеком замкнутым и молчаливым, к тому же старше Гребешковой на восемь лет.

Однако, несмотря на все различия, противоположности притянулись и поженились. И, хотя супруга Гайдая была талантливой актрисой, она по большей части сосредоточилась на заботе о муже и ведении быта. Однажды это так утомило женщину, что она заговорила о разводе.

После этого режиссер сел на диван, обхватив голову руками. Он произнес только четыре слова: «Я без тебя погибну». После них Нина Гребешкова больше никогда не упоминала о расставании и до последнего дня была рядом с мужем и поддерживала его.