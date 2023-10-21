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Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей

21 октября 2023 10:15
Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей

Артист мастерски воплотил сразу несколько образов.

У каждого режиссера есть свои любимые актеры, на которых всегда можно положиться. У Леонида Гайдая было несколько фаворитов: Георгий Вицин, Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Юрий Никулин, Александр Демьяненко. Однако в последнем своем фильме мэтр неожиданно сделал ставку на любимца Эльдара Рязанова.

Шпионская комедия российско-американского производства «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» вышла на экраны в 1992 году. В главной роли агента КГБ снялся молодой Дмитрий Харатьян, а компанию артисту составил мэтр советского кино Андрей Мягков. Актер сыграл в картине целых пять персонажей.

Главарь русской мафии, эмигрант дядя Миша, генералиссимус, советский вождь и дедушка Ленин — это все он. Многие поклонники даже не узнали Мягкова во всех этих образах, ведь артисту удачно удалось перевоплотиться на экране.

Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон бич опять идут дожди» (1993)
Алла Новикова
Алла Новикова
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