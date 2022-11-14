Гайдай разнес в пух и прах: не поверите, за что этот фильм Рязанова обожают зрители

Фанаты Эльдара Рязанова считают фильм «Зигзаг удачи» 1968 года самой недооцененной работой режиссера. Постановщик вместе с Эмилем Брагинским очень быстро написал сюжет о фотографе, который выиграл большую сумму средств, взяв «начальный капитал» из кассы взаимопомощи. Но съемки сразу обросли трудностями: Рязанов хотел, чтобы главную роль получил Иннокентий Смоктуновский, но он в тот момент проходил лечение в больнице. Тогда режиссер остановился на кандидатуре Евгения Леонова. Другие роли в картине получили Евгений Евстигнеев, Валентина Талызина и Георгий Бурков.

После показа ленты для комиссии критики буквально разнесли ее в своих рецензиях. Фильм называли неярким, проходным и плоским, выбор актеров на роли тоже ругали. Среди тех, кто особенно негодовал, был и коллега Рязанова — Леонид Гайдай. В итоге ленте дали лишь вторую категорию проката, поэтому желаемых сборов в кино она не получила.

Тем не менее у зрителей «Зигзаг удачи» имел огромный успех. Желание разбогатеть было понятно каждому, поэтому незамысловатый сюжет пришелся людям по душе. Когда критики увидели такую популярность, то некоторые из них поспешили забрать свои слова назад. А Гайдай в попытке извиниться даже «спрятал» афишу фильма Рязанова в «Бриллиантовой руке». Тем не менее сам постановщик тоже был недоволен своей работой и предпочитал не вспоминать о картине.