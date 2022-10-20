Гайдай растоптал звезду Голливуда одной фразой: причина обескураживает

Последней режиссерской работой Леонида Гайдая стал фильм 1992 года «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Мнения поклонников постановщика об этой ленте расходятся. Одни считают, что он успешно «встроился» в реалии начала 90-х годов, не потеряв свой фирменный стиль. А другие отмечают, что комедии Гайдая должны были остаться в СССР, поэтому его последний фильм точно нельзя причислить к числу блестящих работ.

Но мало кто знает, что экстравагантную картину с Дмитрием Харатьяном и Андреем Мягковым могла украсить звезда Голливуда. На пробы на роль американки Мэри Стар были приглашены две актрисы. После просмотра Келли МакГрилл Гайдай не сомневался, что уже нашел идеальный вариант и утвердил ее в фильм. Но помощники напомнили режиссеру, что за дверью дожидается еще одна кандидатка.

Леонид поинтересовался, как зовут девушку, и услышав ее имя Милла Йовович, тут же эмоционально замахал руками. Он в шутку заметил, что «одного Иовича для фильма вполне достаточно», имея в виду собственное отчество.