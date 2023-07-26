Гайдай проверить не удосужился: киноляп в «Спортлото-82» заметил каждый зритель

Карьерному успеху Леонида Гайдая позавидует любой режиссер. Однако даже у мэтра случались промахи, которые так или иначе ухудшали качество его работ.

Во время премьеры комедия «Спортлото-82» стала лидером проката, однако со временем о фильме многие позабыли. Есть мнение, что виной тому стали досадные киноляпы, которые режиссер не удосужился проверить. Вот, например, один из них.

Сюжет картины, как мы помним, выстроен вокруг выигрышного лотерейного билета. На протяжении всего фильма зритель видит несколько экземпляров заветного документика, что сильно бросается в глаза. На каждом из них четко видны разные номера, пропечатанные красной краской.

Зрители негодуют и не понимают, что помешало сделать несколько одинаковых экземпляров ключевой детали фильма. Но поклонники картины и самого Гайдая считают, что режиссер сделал это намеренно и оставил нам какой-то шифр во всей этой схеме с разными билетами. Как бы там ни было, эта тайна не разгадана до сих пор.