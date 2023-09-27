Гайдай принципиально не снимал этих советских актеров: речь про лучших из лучших

Режиссер не прощал тех, кто хоть раз подрывал его доверие.

В годы творчества Леонида Гайдая было сложно найти актера, который не мечтал бы сняться в его картинах. Сотрудничество с режиссером обещало успешную кинокарьеру, а еще народную славу. Однако за кадром ходили разговоры о непростом характере постановщика.

Он принципиально относился к работе, не терпел никакого легкомыслия. Если актер хоть раз подрывал доверие Гайдая, то тут же оказывался в его личном черном списке. И, как оказалось, туда попали даже признанные звезды.

Например, после съемок «12 стульев» режиссер зарекся работать с Арчилом Гомиашвили. Они постоянно спорили о том, как должен выглядеть Остап Бендер, дело доходило до ожесточенных конфликтов.

Напряженные отношения сложились у Гайдая и с Евгением Моргуновым. В одну из ссор актер в сердцах вскрикнул: «Тоже мне режиссер! Подумаешь, Феллини!» Это язвительное замечание постановщик не простил и больше не сотрудничал со звездой комедий.

Не поладил он и с красавицами Натальей Варлей и Светланой Светличной. В качестве наказания для строптивых актрис он лишил их голоса — переозвучкой их героинь занимались другие коллеги.

Черная кошка в отношениях с Юрием Никулиным у Гайдая пробежала после того, как актер отказался сниматься в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». А Андрея Миронова постановщик не простил за роль в «12 стульях» у Марка Захарова.