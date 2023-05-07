Гайдай придумал Труса, Балбеса и Бывалого «не для комедии»: их участь ошарашит любого

Гайдаевские герои Трус, Балбес и Бывалый были персонажами второго плана. Но, несмотря на отведенную им роль, троица пережила интересную эволюцию.

Впервые жулики появились в короткометражке «Пес Барбос и необычный кросс». Троица решает глушить рыбу динамитом, но в дело вмешивается пес. В итоге орудие взрывается рядом с героями, а в конце Трус и Бывалый везут оглушенного Балбеса в тачке. Зло наказано.

Однако в картине «Самогонщики» герои возвращаются в целости и сохранности. Ушлая троица обзавелась подпольным мини-заводом по производству самогона. Но запрещенный бизнес жуликов терпит крах. Пес крадет змеевик у аппарата, и герои в попытках догнать негодника попадают в милицию.

Но троице удалось избежать наказания: она снова появляется в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». У жуликов свой дом, они торгуют ширпотребом на рынке и явно процветают. Однако в конце героям снова грозит тюрьма.

Потом троица возвращается в комедии «Кавказская пленница». У героев роскошное авто, они устраивают концерты и путешествуют. Несмотря на все злоключения, нет сомнений, что герои появились бы и в «Бриллиантовой руке». Но из-за «звездности» Моргунова Гайдай отказался с ним сотрудничать.

Автор Дзен-канала «Алексей Наст Новый » предположил, что троица вышла бы на другой уровень: махинации с валютой и контрабанда. Такое завуалированное послание означает, что жулики всегда побеждают. Но это уже не смешно.