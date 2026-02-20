Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда

Если вы думали, что «Иван Васильевич меняет профессию» — это просто безобидная комедия про то, как Жорж Милославский лихо обводит вокруг пальца милицию, вы просто не знаете, какой финал задумывал Гайдай. Оригинальная концовка была куда жестче, и зрителей от неё уберегли цензоры. Посчитали, что народ расстроится, а допускать этого не хотели, все-таки заявлено в прокате было не драмеди.

В первоначальной версии сценария Милославский после всех приключений прятался в телефонной будке. Его находила милиция — и задерживала. Прямо там. И увозила. Не на машине, кстати, а на речном трамвайчике.

То есть обаятельный жулик, которого Леонид Куравлёв сыграл так, что в него влюбился весь Советский Союз, должен был отправиться за решётку. По всем законам жанра — поделом, вор всё-таки. Но цензоры рассудили иначе: хоть партия и против воров, но зритель уже полюбил этого проходимца, так зачем его расстраивать? Финал переписали.

Но это была не единственная потеря. Картину резали по живому. Самый дурацкий эпизод, который вырезали без права восстановления, — сцена, где Иван Грозный жарит котлеты в квартире Шурика. Цензоры возмутились: глумление над исторической личностью. Царь и котлеты — это, видимо, звучало как оскорбление чувств верующих в советскую власть. Котлеты убрали.

Диалоги тоже кромсали. В сцене, где управдом Бунша интересуется, кто оплатит банкет, Жорж должен был ответить: «Народ, народ, батюшка». Красиво, цинично и очень по-булгаковски. Но в итоге зритель услышал безобидное «Во всяком случае не мы». Потому что коммунизм нельзя было высмеивать.

И ещё одна деталь. На вопрос милиции «Где живёте?» Иван Грозный в оригинале отвечал: «Москва, Кремль». Логично, царь же. Но в фильме он говорит «В палатах». Видимо, чтобы у зрителей не возникло лишних ассоциаций с действующей властью. В общей сложности из картины вырезали около десяти минут, что в целом не так и много, учитывая отдельные рекорды цензоров.

