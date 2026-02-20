Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда

Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда

20 февраля 2026 13:46
Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда

Что же их не устроило?

Если вы думали, что «Иван Васильевич меняет профессию» — это просто безобидная комедия про то, как Жорж Милославский лихо обводит вокруг пальца милицию, вы просто не знаете, какой финал задумывал Гайдай. Оригинальная концовка была куда жестче, и зрителей от неё уберегли цензоры. Посчитали, что народ расстроится, а допускать этого не хотели, все-таки заявлено в прокате было не драмеди.

В первоначальной версии сценария Милославский после всех приключений прятался в телефонной будке. Его находила милиция — и задерживала. Прямо там. И увозила. Не на машине, кстати, а на речном трамвайчике.

То есть обаятельный жулик, которого Леонид Куравлёв сыграл так, что в него влюбился весь Советский Союз, должен был отправиться за решётку. По всем законам жанра — поделом, вор всё-таки. Но цензоры рассудили иначе: хоть партия и против воров, но зритель уже полюбил этого проходимца, так зачем его расстраивать? Финал переписали.

Но это была не единственная потеря. Картину резали по живому. Самый дурацкий эпизод, который вырезали без права восстановления, — сцена, где Иван Грозный жарит котлеты в квартире Шурика. Цензоры возмутились: глумление над исторической личностью. Царь и котлеты — это, видимо, звучало как оскорбление чувств верующих в советскую власть. Котлеты убрали.

Диалоги тоже кромсали. В сцене, где управдом Бунша интересуется, кто оплатит банкет, Жорж должен был ответить: «Народ, народ, батюшка». Красиво, цинично и очень по-булгаковски. Но в итоге зритель услышал безобидное «Во всяком случае не мы». Потому что коммунизм нельзя было высмеивать.

И ещё одна деталь. На вопрос милиции «Где живёте?» Иван Грозный в оригинале отвечал: «Москва, Кремль». Логично, царь же. Но в фильме он говорит «В палатах». Видимо, чтобы у зрителей не возникло лишних ассоциаций с действующей властью. В общей сложности из картины вырезали около десяти минут, что в целом не так и много, учитывая отдельные рекорды цензоров.

«Слесарь, алкаш, моральный слабак»: почему Баталов на дух не переносил Гошу из фильма Меньшова.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине Читать дальше 24 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной» «Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной» Читать дальше 24 февраля 2026
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось «Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось Читать дальше 24 февраля 2026
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе «Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе Читать дальше 24 февраля 2026
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет «Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет Читать дальше 24 февраля 2026
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец «Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец Читать дальше 24 февраля 2026
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри» Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри» Читать дальше 24 февраля 2026
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез Читать дальше 24 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше