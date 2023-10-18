Гайдай потом себя проклинал: этот ляп в «Приключениях Шурика» самый нелепый

Комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» стала одним из главных шедевров советского кино. Фильм до сих пор не теряет популярности, но даже внимательные зрители не всегда могут найти ляпы, которые Леонид Гайдай допустил в картине.

Так, главная неточность встречается в новелле «Наваждение». В сцене с собакой, которая не пускает Шурика и Лиду, роль которой играет Наталья Селезнева, в подъезд, главный герой решает усыпить животное и вдавливает в колбасу четыре таблетки снотворного. Однако уже в следующем эпизоде таблеток на асфальте оказывается пять, но Шурик не добавлял в деликатес для собаки другое снотворное.

И о ляпе, как оказалось, знал даже сам Гайдай. По данным СМИ, он не мог смириться с несостыковкой и долгое время расстраивался из-за невнимательности себя и коллег. Но уже не мог исправить свою оплошность.