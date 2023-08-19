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Гайдай постоянно снимал этого актера: ни вы, ни ваши знакомые его не помнят

19 августа 2023 14:45
Гайдай постоянно снимал этого актера: ни вы, ни ваши знакомые его не помнят

Звезда экрана прославился короткими эпизодами.

Леонид Гайдай нередко отдавал предпочтение лишь самым любимым артистам. Зрители, например, могли видеть Юрия Никулина, Евгения Леонова и других звезд далеко не в одной его работе, однако чаще всего, как оказалось, снимал он совершенно неизвестного актера.

Так, практически во всех фильмах постановщика можно увидеть эпизод с Георгием Светлани. Например, именно он появляется в «Кавказской пленнице», когда герой Георгия Вицина протягивает ему бокал, перепутав с одним из своих знакомых. Также зрители видели его в комедиях «Бриллиантовая рука», «Не может быть!». Всего же в фильмографии артиста числятся 69 проектов.

В итоге Светлани за годы карьеры стал настоящим королем эпизодов. Его фееричные эпизоды запомнились миллионам зрителей, но постановщики даже не всегда указывали его имя в титрах. И из-за этого лишь немногие поклонники знают, кто именно появляется перед ними на экранах.

Гайдай постоянно снимал этого актера: ни вы, ни ваши знакомые его не помнят
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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