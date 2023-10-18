Гайдай подставил: эта реплика Мордюковой в «Бриллиантовой руке» вызвала скандал в СССР

Комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» стала настоящим культурным феноменом. До сих пор зрители осыпают ленту комплиментами, отмечая ее актуальность и остроумный сценарий. При этом далеко не все знают, как выглядела первая версия фильма.

Как оказалось, Гайдаю пришлось согласиться с правками цензоров и вырезать несколько особенно смелых сцен. Например, героиня Нонны Мордюковой — управдом Варвара Плющ — произносит весьма дерзкую фразу: «И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу». На самом же деле вместо «любовницы» героиня говорила «синагога», намекая на религиозные убеждения героя.

И эта фраза вызвала настоящий скандал во время просмотра фильма. Цензоры планировали вырезать всю Мордюкову — настолько шокировала их эта сцена. И только после того, как Гайдай согласился избавиться от дерзкого эпизода, они пошли на компромисс, оставив яркую героиню в фильме.