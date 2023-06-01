«Гайдай перевернулся в гробу»: самый ужасный ремейк советского фильма невозможно смотреть

Есть убеждение, что некоторые вещи лучше оставить в прошлом, не трогая и не пытаясь внести изменения. Это правило можно применить и к фильмам.

Однако порой желание заработать деньги превалирует над здравым смыслом, и создатели принимаются за пересъемки, не задумываясь о возможных последствиях. Хорошим примером этого служит картина 2014 года «Кавказская пленница!», которая оказалось абсолютно непригодной для просмотра.

Создатели решили придать новизну знаменитому фильму, добавив восклицательный знак к названию и подобрав актеров, соответствующих типажу оригинальных персонажей. Однако все усилия оказались напрасными, и даже участие известной актрисы Насти Задорожной не спасло положение. Фильм «Кавказская пленница!» едва набрал минимальные баллы на сайте «Кинопоиск», а зрители поспешили забыть о нем сразу после просмотра.

Фактически ремейк шедевра Гайдая оказался полной неудачей. В попытке скопировать оригинальную историю создатели потеряли уникальность и шарм, которые были присущи советской версии. Они не только не сумели воссоздать атмосферу и идейность оригинала, но и создали фильм, который был полностью противоположен исходному по смыслу и идее.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» говорит сам за себя: 1,1 балла из 10 возможных. Это подтверждает, что зрители не оценили попытку переснять культовую картину и предпочли забыть о ней, как о неприятном сне. В данном случае попытка внести изменения разрушила магию и великолепие оригинала.