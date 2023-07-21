Гайдай один раз пошел на поводу у Рязанова: восторг зрителей был обеспечен

Многие режиссеры нередко совмещают свою основную профессию с актерством. Так, «король ужасов» Альфред Хичкок мелькал почти в каждой своей картине. Его примеру последовал Эльдар Рязанов, которого можно увидеть в его собственных лентах «Гараж», «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и в других.

А вот его коллега Леонид Гайдай почти никогда не снимался ни в своем, ни в чужом кино. Одним из исключений стал фильм Якова Сегеля «Риск — дело благородное». Здесь Леонид Иович сыграл самого себя.

Появление Гайдая в короткой, но знаковой роли произвело на зрителей огромное впечатление. Поклонники мэтра были в восторге, ведь он редко баловал аудиторию своим появлением, а тут сам гений предстал за любимой работой. Так Леонид Иович пошел на поводу у Эльдара Александровича и не прогадал — восторг зрителей был обеспечен.

А один раз Гайдай поступил точно так же, как Хичкок и Рязанов. Он на несколько секунд появился в своей картине «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» в роли алкаша, которого охранники выносили из казино.