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Гайдай один раз пошел на поводу у Рязанова: восторг зрителей был обеспечен

21 июля 2023 15:45
Гайдай один раз пошел на поводу у Рязанова: восторг зрителей был обеспечен

Пример коллеги оказался заразительным.

Многие режиссеры нередко совмещают свою основную профессию с актерством. Так, «король ужасов» Альфред Хичкок мелькал почти в каждой своей картине. Его примеру последовал Эльдар Рязанов, которого можно увидеть в его собственных лентах «Гараж», «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и в других.

А вот его коллега Леонид Гайдай почти никогда не снимался ни в своем, ни в чужом кино. Одним из исключений стал фильм Якова Сегеля «Риск — дело благородное». Здесь Леонид Иович сыграл самого себя.

Появление Гайдая в короткой, но знаковой роли произвело на зрителей огромное впечатление. Поклонники мэтра были в восторге, ведь он редко баловал аудиторию своим появлением, а тут сам гений предстал за любимой работой. Так Леонид Иович пошел на поводу у Эльдара Александровича и не прогадал — восторг зрителей был обеспечен.

А один раз Гайдай поступил точно так же, как Хичкок и Рязанов. Он на несколько секунд появился в своей картине «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» в роли алкаша, которого охранники выносили из казино.

Гайдай один раз пошел на поводу у Рязанова: восторг зрителей был обеспечен
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Риск — дело благородное» (1977)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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