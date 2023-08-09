Гайдай обожал этого актера и снял в 11 фильмах: сейчас даже имя вспомнят единицы

Ни для кого не секрет, что великий советский режиссер Леонид Гайдай предпочитал работать с одними и теми же актерами в разных проектах. Но любимчиком режиссера оказался вовсе не Александр Демьяненко и даже не Юрий Никулин. Один артист сыграл в фильмах Гайдая целых 11 раз, хотя это не заметили даже самые внимательные зрители.

Чаще всего с Леонидом Гайдаем сотрудничал Виктор Уральский.

Он не блистал на первых ролях, поэтому зрители его почти не замечали. Однако артист появился в комедиях «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция „Ы“» и во многих других советских кинохитах. Роли у Уральского были не самые интересные — случайный прохожий, сотрудник милиции, повар. Но он справлялся с ними на ура и выкладывался не меньше, чем его звездные коллеги. За это актера ценил не только Гайдай — всего в фильмографии актера больше сотни проектов.