Гайдай обманул советскую цензуру: даже сцену переснимать не пришлось
Режиссер пошел на одну хитрость.
Леонид Гайдай, как известно, не любил править свои фильмы после замечаний цензоров. Поэтому режиссер выкручивался так, чтобы ничего не переснимать.
Во время просмотра картины «Бриллиантовая рука» худсовет раскритиковал сцену рыбалки с Леликом. По словам цензоров, она получилась слишком затянутой. Гайдай, дороживший каждым отснятым кадром, отказался сокращать эпизод и пошел на одну хитрость.
Леонид Иович обратился к композитору Александру Зацепину сделать музыку более динамичной. Ему пришлось расставлять новые акценты и переписывать партитуру. Мелодию вставили в сцену и предъявили результат худсовету.
Цензоры одобрили этот вариант и сказали, что вот теперь, в сокращении, эпизод смотрится нормально. Они даже не заметили, что все осталось на своих местах, изменилась лишь музыка. Правильная динамика и темп сделали свое дело — даже насмотренные профессионалы не разгадали этот фокус. Гайдай ликовал, ведь ему в очередной раз удалось обвести худсовет вокруг пальца.