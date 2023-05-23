Гайдай ни при чем: карьеру Моргунова с Мордюковой едва не сгубил один человек

Однажды карьера любимых советских актеров Евгения Моргунова и Нонны Мордюковой буквально висела на волоске. И в этом был замешан один именитый режиссер, но речь вовсе не о влиятельном Леониде Гайдае, у которого снимались артисты.

Мордюкова и Моргунов начинали свой путь в кино с картины «Молодая гвардия», которую поставил Сергей Герасимов. После съемок фильма режиссер всерьез приударил за Нонной Викторовной. Сергей Аполлинариевич приехал свататься к актрисе и буквально потерял голову от любви. Однако Мордюкова отдала свое предпочтение коллеге Вячеславу Тихонову, будущему Штирлицу.

Через семь лет Герасимов начал снимать эпохальную картину «Тихий Дон». Мордюкова была уверена, что роль Аксиньи уже принадлежит ей. Однако режиссер выбрал Элину Быстрицкую. Нонна Викторовна говорила, что это Герасимов так отомстил за отказ, ведь она была рождена для этой роли.

У Моргунова были свои претензии к режиссеру. Будущий Бывалый получил в «Молодой гвардии» роль предателя. Зрители его прозвали врагом народа, а подростки подстерегали актера, чтобы избить. Коллеги по фильму, сыгравшие героев, купались в лучах славы, что злило Моргунова. Артист обвинял в неудачном карьерном старте именно Герасимова, который дал ему яркую отрицательную роль.