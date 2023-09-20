Гайдай не любил Захарова больше, чем Рязанова: возненавидел после возмутительной ситуации

О противостоянии Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова легенды ходят до сих пор. Но в жизни комедийного мастера был другой коллега по цеху, которого он ненавидел сильнее, нежели создателя «Иронии судьбы».

Врагом номер один для него стал Марк Захаров. Он прославился в первую очередь как театральный режиссер. И Гайдай считал, что среди киношников ему не место. Фильмы отца Александры Захаровой он называл телеспектаклями и подчеркивал, что они снимались в павильонах. Леонид Иович злорадствовал над тем, что Марк Анатольевич не мог работать в естественных условиях.

А началось все после того, как Захаров снял ленту «12 стульев» с Мироновым в главной роли. Гайдаю не понравилось, что кто-то еще выпустил экранизацию романа Ильфа и Петрова, а руководство спонсировало эту затею. В 1971 году кинодел снял свою картину, основанную на культовом произведении. И тот факт, что следом вышел другой подобный проект, воспринял на свой счет.

Постановщик решил, что его работу посчитали неудачной, поэтому и дали добро Захарову на съемки. Смириться с таким положением вещей супруг Нины Гребешковой не мог и с тех пор зря критиковал творчество коллеги.