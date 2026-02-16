Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал

А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал

16 февраля 2026 21:52
А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал

Вместо карьеры актера пришлось стать президентом.

Представьте: начало девяностых, Леонид Гайдай снимает свою последнюю комедию «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Группа летит в США, нужно найти локацию для съемок.

И тут выясняется, что владелец казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити — молодой, амбициозный бизнесмен с прической-ёжиком, разрешает снимать бесплатно. Но есть нюанс: он очень хочет сняться в советской комедии.

Как рассказал в январе 2025 года Дмитрий Харатьян, тогда еще не президент, а просто Дональд Трамп через помощника передал Гайдаю просьбу: дайте хоть эпизод, хоть бы без слов. Просто постоять в кадре.

Великий режиссер посмотрел на просителя и выдал фразу, которая сегодня звучит как анекдот: «Кто это такой? Не знаю такого артиста. У меня народные артисты Советского Союза! Мягков, Куравлев, Джигарханян. А Дональд Трамп кто такой?»

Трамп, привыкший, что ему обычно ничего не отказывают, познал вкус проигрыша, но своего добился так или иначе. Гайдай все-таки был человеком благодарным, поэтому в титрах фильма появилась скромная строчка — «за помощь в организации съемок». Так Трамп навсегда остался в советском кино, но не как актер, а как человек, который просто дал ключи от казино.

А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал

Харатьян, вспоминая эту историю, не удержался от иронии: «Зря, может, сейчас нам бы пригодилось!». И правда, представьте: если бы Гайдай не постеснялся и снял Трампа в эпизоде, сейчас бы мы имели президента США с опытом работы в советском кинематографе.

Кстати, Трамп всегда любил засветиться в кадре. Самая известная его роль — камео в «Одном дома 2», где он показывает дорогу Маколею Калкину. Но если в Голливуде для него дверь всегда была открыта, то Гайдай оказался тем редким режиссером, который отказался от подобного предложения.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше