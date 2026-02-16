А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал

Представьте: начало девяностых, Леонид Гайдай снимает свою последнюю комедию «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Группа летит в США, нужно найти локацию для съемок.

И тут выясняется, что владелец казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити — молодой, амбициозный бизнесмен с прической-ёжиком, разрешает снимать бесплатно. Но есть нюанс: он очень хочет сняться в советской комедии.

Как рассказал в январе 2025 года Дмитрий Харатьян, тогда еще не президент, а просто Дональд Трамп через помощника передал Гайдаю просьбу: дайте хоть эпизод, хоть бы без слов. Просто постоять в кадре.

Великий режиссер посмотрел на просителя и выдал фразу, которая сегодня звучит как анекдот: «Кто это такой? Не знаю такого артиста. У меня народные артисты Советского Союза! Мягков, Куравлев, Джигарханян. А Дональд Трамп кто такой?»

Трамп, привыкший, что ему обычно ничего не отказывают, познал вкус проигрыша, но своего добился так или иначе. Гайдай все-таки был человеком благодарным, поэтому в титрах фильма появилась скромная строчка — «за помощь в организации съемок». Так Трамп навсегда остался в советском кино, но не как актер, а как человек, который просто дал ключи от казино.

Харатьян, вспоминая эту историю, не удержался от иронии: «Зря, может, сейчас нам бы пригодилось!». И правда, представьте: если бы Гайдай не постеснялся и снял Трампа в эпизоде, сейчас бы мы имели президента США с опытом работы в советском кинематографе.

Кстати, Трамп всегда любил засветиться в кадре. Самая известная его роль — камео в «Одном дома 2», где он показывает дорогу Маколею Калкину. Но если в Голливуде для него дверь всегда была открыта, то Гайдай оказался тем редким режиссером, который отказался от подобного предложения.