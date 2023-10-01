Гайдай навсегда отказался работать с Никулиным: клоуна подсидел близкий друг

У каждого режиссера есть любимые артисты, которых постановщики неизменно зовут в свои фильмы. Тим Бертон обожает Джонни Деппа, Мартин Скорсезе плотно сотрудничает с Робертом Де Ниро, а Стивен Спилберг — с Томом Хэнксом. Были свои фавориты и у советских режиссеров. Леонид Гайдай хотел работать с Юрием Никулиным, но тесного сотрудничества так и не получилось.

Легендарный клоун появился во многих картинах мэтра, однако Никулин мог бы сняться в большем количестве кинолент Гайдая. Постановщик предлагал артисту роль Ивана Грозного в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Но Юрий Никулин отказался, будучи уверенным, что фильм не пропустит цензура.

Леонид Гайдай мечтал снять экранизацию рассказов Михаила Зощенко. Сценарий киноленты «Не может быть!» писался в расчете на участие актера, но Никулин вновь воздержался. Тогда Гайдай предложил роль Георгию Вицину, и тот с радостью принял предложение.