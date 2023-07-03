Гайдай надеялся, что никто не заметит эту оплошность в его комедиях, но особо внимательных провести не вышло

Леонид Гайдай напрасно считал, что зрителей можно обвести вокруг пальца. Режиссер пошел на хитрость, но поклонникам удалось его раскусить.

Нашлись зрители, которые особенно внимательно смотрели такие фильмы мастера комедийного жанра, как «Кавказская пленница» и «Спортлото-82». Действие первой картины разворачивается на Кавказе, а второй — на пути в крымский город Южногорск, ставший плодом воображения кинодела.

В обеих лентах показана одна и та же локация. Это большое дерево с камнем, возле которого Нина и Шурик сушили свои вещи и с которого Никулин бросал грецкие орехи. Это место настолько понравилось Гайдаю, что он решил показать его в другом своем проекте.

При этом Леонида Иовича не смутило, что публика может заметить сюжетную оплошность — все-таки действие разворачивается в совершенно разных местах, а дерево — одно и то же. Впрочем, поклонники простили Гайдаю его шалость.