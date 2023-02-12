Гайдай ловко стравил двух красавиц: что не поделили Варлей и Ведищева

Перед съемками у Леонида Гайдая Наталья Варлей и не подозревала, что наживет себе настоящего врага. В 1966 году был объявлен конкурс на исполнительницу песен в комедию «Кавказская пленница». Из множества кандидаток композитор Александр Зацепин выбрал именно Аиду Ведищеву. Она и исполнила заводную песню «Где-то на белом свете...», которая быстро ушла в народ.

Вот только в титрах указать исполнительницу просто забыли. Все зрители были уверены, что композицию спела сама Варлей, ведь она так жизнерадостно под нее танцевала. А Наталья была обижена, что ей действительно не дали исполнить песню, как это обещал Гайдай в начале съемок. Позже он послушал доводы Зацепина и изменил мнение, пригласив для работы Аиду.

С такой подачи режиссера Варлей и Ведищева и начали плохо отзываться друг о друге. Наталья исполняла «Где-то на белом свете...» на концертах, чем только злила певицу. В интервью Аида не стеснялась критиковать актерские способности Варлей, отмечая, что она непрофессионально ведет себя перед камерами.