Гайдай ловко манипулировал любовью зрителей: правда о Шурике вскрылась спустя полвека

Гайдаевский Шурик стал одним из главных киногероев СССР. Персонаж, которого сыграл Александр Демьяненко, запал в душу каждому зрителю. Но мало кто осознал, что за маской интеллигента скрывался не такой уж и простой «фрукт».

Режиссер ловко манипулировал зрительской любовью к герою, поэтому грехи Шурика всегда казались несущественными. Но если внимательно присмотреться к действиям персонажа, то они могут ужаснуть.

В новелле «Наваждение» из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» есть показательный эпизод. Герой, чтобы отвлечь собаку, отдает псу на растерзание несчастного кота. В картине «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» персонаж пытается соблазнить Нину после спасения и даже насильно ее целует. Кроме того, интеллигента нельзя назвать постоянным. В студенчестве он крутил роман с «хорошей девочкой» Лидой, а потом легко «переключился» на Нину. Но и на ней он вряд ли бы женился в силу своей ветрености.

Впрочем, поклонники Шурика заступились за любимца. Вот что они написали: «Где-то он блондин, где-то — брюнет. Это все разные „Шурики“», «Это собирательный образ, там нет одного конкретного героя».