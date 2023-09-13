Гайдай хотел, чтобы Шуриком был этот актер: сейчас все видят его и хохочут

Одним из самых узнаваемых киногероев СССР является Шурик из комедий Леонида Гайдая. Этот образ крепко закрепил за собой Александр Демьяненко. Кстати, сам актер недолюбливал персонажа, сделавшего его известным. Впоследствии режиссеры видели в нем лишь неказистого блондина в очках и предлагали соответствующие роли.

А ведь Демьяненко мог вообще не стать Шуриком. Гайдай делал ставку совсем на другого артиста, активно уговаривая его согласиться на съемки. Главным претендентом на тот момент был Евгений Петросян, над которым поклонники хохочут до сих пор благодаря его комическому мастерству. Режиссер надеялся, что юморист привнесет в сюжет больше шуток и сиюминутных забавных ситуаций.

Гайдай даже провел с Петросяном несколько проб и репетиций. Однако в итоге артист отказал постановщику и порекомендовал ему рассмотреть Демьяненко. Свое нежелание сниматься комик объяснил тем, что хотел сохранить за собой юмористический образ, а Шурик казался ему типично лирическим персонажем. В результате его актерская карьера оборвалась на старте.