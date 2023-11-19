Гайдай бы согласился: Захарова признали одним из худших советских режиссеров

Марк Захаров считается гением кинематографа СССР. Его картины становились шедеврами и не теряли актуальности со временем. До сих пор поклонники с удовольствием пересматривают работы режиссера.

Однако далеко не все были подобного мнения о его творчестве. Известно, что Захарова недолюбливал Леонид Гайдай, особенно когда увидел его экранизацию «12 стульев». Режиссер не считал коллегу профессионалом. И с ним согласны некоторые пользователи Сети.

По их мнению, в картинах Захарова слишком много уколов в сторону власти — это и карикатурно плохие чиновники, и аресты на торжествах. Однако при этом режиссер лицемерно надеялся на протекцию влиятельных в Союзе людей, а потому все его дерзости были довольно элегантными.

Также постановщик позволял в своем творчестве обилие вычурности, символизма и разнообразных аллюзий. Продраться сквозь них мог разве что опытный зритель.

И, наконец, еще одна претензия к режиссеру связана с тем, что центральные роли в его проектах неизменно доставались любимой дочери. Однако талант Александры Захаровой ставят под сомнение.