Гай Ричи с Тарковским вместо Гайдая с Кончаловским: в топ-6 любимых фильмов Хабенского — голливудский криминал и беспросветные драмы о войне

Советские картины артист тоже уважает, но не те, что можно было предположить.

Константин Хабенский – не из тех актеров, кто в редкий выходной пересматривает общепринятую советскую классику вроде «Иронии судьбы» или «Бриллиантовой руки». В его личном топе – напряженный артхаус, жесткий криминал и военные драмы, где нет места уютному ностальгическому смеху.

Например, если Хабенский и смотрит комедии, то это криминальные истории с, порою очень мрачным, черным юмором. Занятно, что приглянулись ему именно зарубежные представители жанра.

В его фаворитах, как он рассказывал «Иви», культовый «Большой Лебовски» братьев Коэн и «Джентльмены» Гая Ричи, где ирония строится на абсурде, а не на теплых бытовых ситуациях.

Советское наследие артисту тоже близко, но он выбирает не массовое, а интеллектуальное кино: «Андрей Рублев» Тарковского и «Летят журавли» Калатозова.

Обе ленты – высказывания о боли, искусстве и человечности, лишенные какой бы то ни было попытки понравиться всем и каждому.

Военная тема у Хабенского представлена не только «Журавлями», но и беспощадными работами, снятыми по ту сторону океана: «1917» Сэма Мендеса и «Список Шиндлера» Спилберга.

Скромник Хабенский не включил в список ни одной из своих ранних популярных работ (вроде «Ночного дозора»), зато упомянул «Доктора Лизу». Для народного артиста кино – в первую очередь искусство, а не способ расслабиться.

