«Г’Автаньян и три мушкетера», «Жил-был… кто?»: Зрители вечно путают названия этих советских мультов – назовете правильно 5/5? (Тест)

Мы без подготовки не ответили бы верно даже трижды.

Советская мультипликация подарила нам сотни мультфильмов, сюжет которых, кажется, наизусть может пересказать любой взрослый. Сюжет – но не названия. Предлагаем вам вспомнить любимые мульты, поностальгировать, а порою и заливисто похихикать.

Последний вопрос этого теста я показал супруге без варианта ответов (знаю, что она этот мультфильм не смотрела), и лишь спросил:

«Как думаешь, как бы назвали в СССР очень милую и смешную пародию на “Трех мушкетеров”?»

Ответ убил:

«Три мушкетера и Г’Автаньян!»

Увы, такого «креатива» в анимации тех лет было мало, но названия большинство мультов, так или иначе, все равно запоминались. Или, все-таки, не очень? В общем, вспоминайте скорее, кто там и где «жил-был», что делал Ванька с волшебной змеей и кольцом – и проходите наш тест.