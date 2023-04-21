Гаврилу из «Бумбараша» ненавидел каждый в СССР: причина не укладывается в голове

Многие актеры мечтают хоть раз за свою карьеру сыграть отрицательного героя. Такой опыт помогает артисту полностью раскрыть свой талант и сменить амплуа. Однако некоторые так хорошо вживаются в роли антагонистов, что зрители уже не могут отличить, какие качества принадлежат персонажу, а какие — реальному человеку.

Эта же участь настигла и Юрия Смирнова. В многосерийном фильме «Вечный зов» он очень правдоподобно изобразил предателя Родины. За такую игру актер не получил похвалы или признания. Наоборот, люди возненавидели его и критиковали за действия героя. Сегодня причина такой нелюбви кажется необоснованной. Но в те времена жизнь артистов была окутана тайной, и зрители не могли точно знать, какими качествами характера обладает исполнитель роли.

В случае с Юрием Смирновым его репутации не помогали даже комедийные фильмы. К примеру, в картине «Бумбараш» он сыграл Гаврилу, и этого персонажа также стали недолюбливать.