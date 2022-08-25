Гав-гав тест: узнайте, собакой какой породы вы могли бы быть

В настоящее время в мире насчитывается порядка 400 пород собак. Точное количество назвать затруднительно, поскольку селекционеры постоянно работают над выведением новым пород. Впрочем, любителю собак, решившему наконец завести питомца, есть из чего выбирать, главное - помнить о том, что собаке должны подходить те условия, которые может обеспечить ей хозяин. Держать охотничьего пса в городской квартире и лишить его физических нагрузок так же нелепо, как посадить болонку на цепь для того, чтобы она стерегла дом. Впрочем, изначально многие породы собак были выведены совершенно для других целей, чем те, для которых их используют сейчас. Так, например, далматинцы предназначались для службы - сначала их разводили как почтовых собак, которые должны были сопровождать дилижансы с посылками и письмами и подгонять лошадей, покусывая их за ноги. Затем эту породу использовали для помощи пожарным. Завидев на дороге далматинов, люди понимали, что едет пожарный экипаж и расступались, чтобы дать дорогу. В наше время далматинцев заводят как собак-компаньонов, они хорошо ладят со всеми членами семьи, в том числе с маленькими детьми.

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