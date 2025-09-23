Меню
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+

23 сентября 2025 18:37
Актриса уверена, что пострадала ни за что.

Вокруг волшебного мира Джоан Роулинг вновь разгорается скандал, но на этот раз дело не в книгах или в сериале НВО, а в странностях вокруг Джесси Кейв — актрисы, сыгравшей Лаванду Браун в «Принце-полукровке» и двух «Дарах смерти».

Звезда франшизы призналась, что ее закрыта дорога на фанатские конвенты по «Поттеру» — и причина выглядит, мягко говоря, странной.

Кейв завела OnlyFans, но не ради откровенных фото, а чтобы, как она сама объяснила, выкладывать «чувственный контент о волосах». Однако организаторы решили иначе: площадка ассоциируется со взрослым контентом, а «Гарри Поттер» позиционируется как «семейное шоу». Итог — отказ.

«Я узнала, что меня не пригласили на конвент из-за того, что я веду OnlyFans. Мне сказали: это семейная франшиза, а OnlyFans связан с 18+. Но я просто играю со своими волосами!» — удивляется актриса.

Абсурд ситуации подчёркивает ещё один момент: многие её коллеги по франшизе снимались в фильмах и сериалах с куда более откровенными сценами. Но их на конвенты пускают, а Джесси вычеркнули.

Кейв также уточнила, что фанатские встречи много лет помогали ей зарабатывать («деньги от автографов — это был единственный доход»), но теперь ей придется… искать работу.

Лаванда Браун запомнилась фанатам как та самая девушка, которая закрутила бурный роман с Роном Уизли и вызвала ревность Гермионы. Но теперь актриса признаёт: с прошлым пора прощаться. Только вот прощание с магическим миром получилось совсем не волшебным.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-Полукровка» (2008)
Алексей Плеткин
