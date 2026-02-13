Оповещения от Киноафиши
Меню
Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг

13 февраля 2026 14:15
Просвещаем поклонников.

О мальчике, который выжил, слышали почти все. Каждый второй как минимум смотрел фильмы, каждый четвёртый читал книги. Но лишь единицы знают: в огромной вселенной «Гарри Поттера» есть одна тайная книга, в существование которой фанаты до сих пор отказываются верить.

Гарри Поттер там превращается в хоббита, теряет магию, а потом отправляется убивать дракона в компании Дамблдора и гномов. Звучит как бред при сорока градусах? А ведь автором сего опуса значилась сама Роулинг.

Леопард, дракон и кисло-сладкий дождь

Речь о книге «Гарри Поттер и Леопард крадутся к Дракону». На обложке красовались имя и фотография Джоан Роулинг, внутри — имена официальных китайских переводчиков. Вот только текст оказался дословным пересказом «Хоббита» Дж. Р. Р. Толкина.

Безымянный автор-умелец просто заменил имена: Бильбо стал Гарри, Гэндальф — Дамблдором (хотя иногда всё же оставался Гэндальфом — видимо, чтобы запутать читателей).

Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг

По сюжету юный волшебник попадает под «кисло-сладкий» дождь, превращается в хоббита и впадает в депрессию. Дальше — практически покадровое воспроизведение Толкина.

Пятая часть, которой все ждали

В Китае книгу продавали как официальную пятую часть поттерианы. Настоящий «Орден Феникса» тогда ещё даже не вышел, и оголодавшие фанаты сметали подделку с полок. Юристы Роулинг подали иск к издательству Bashu Publishing House. И тут выяснилось ещё более абсурдное: найденная в Гуанчжоу копия оказалась «подделкой на подделку» — одна пиратская типография украла текст у другой и перепечатала под чужим логотипом.

Суд обязал пиратов выплатить штраф — около двух с половиной тысяч долларов — и опубликовать извинение в газете Legal Times. Сумма для Роулинг копеечная, но важен был прецедент: западный автор впервые добился признания авторских прав в Китае.

Все копии «Леопарда…» изъяли, официальные издания с тех пор печатают с антипиратскими водяными знаками, а уцелевшие экземпляры подделки превратились в фанатскую святыню. Сейчас за ними охотятся самые прожженые почитатели.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001), соцсети
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
