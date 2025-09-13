«Гарри Поттер и философский камень» многие смотрели не раз: но ляп с распределением по факультетам за 20+ лет заметили не все (фото)

Культовая сага о Гарри Поттере, начиная с самого первого «Философского камня», стала для многих целым миром, где каждая деталь имеет значение. Один из ключевых моментов — церемония распределения по факультетам, которая определяет судьбу каждого ученика Хогвартса.

Но даже в этой тщательно продуманной сцене затаился забавный ляп, который большинство зрителей пропускают при первом просмотре.

Во время церемонии распределения отлично видно, что стол Гриффиндора расположен слева, если смотреть со стороны Распределяющей шляпы. Гермиона, чью фамилию шляпа выкрикнула одной из первых, всё делает правильно — с облегчённой улыбкой она направляется налево, к своим однокурсникам.

А вот Рон Уизли, которого шляпа практически мгновенно определяет в Гриффиндор, по какой-то причине путается. Вместо того чтобы пойти налево, вслед за Гермионой и другими гриффиндорцами, он уверенно шагает... направо — прямо в сторону столов Когтеврана и Слизерина.

Видимо, волнение от поступления в Хогвартс сказалось не только на первокурсниках, но и на съёмочной группе. Хотя, конечно же, эта небольшая ошибка монтажа никак не портит впечатление от фильма — скорее, добавляет ему немного закулисного обаяния.

А заметить эту забавную деталь — уже своего рода факультативное занятие для самых внимательных фанатов.

