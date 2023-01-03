Гарри Поттер был бы в шоке: спорим, вы не подозревали о прошлом добряка Хагрида

Фильмы о Гарри Поттере зачастую предлагают больше вопросов, нежели ответов. Зрителей ждет множество нестыковок, часть из которых вызывают самую настоящую оторопь. Одна из них касается героя, который кажется положительным лишь на первый взгляд.

Среди центральных персонажей проекта — великан Рубеус Хагрид, с самого начала оберегавший «мальчика, который выжил». Поклонники полюбили этого героя за искренность, доброту и готовность прийти на помощь, забыв об опасности. Но есть в прошлом приятеля Гарри как минимум одно темное пятно.

Поттер наверняка был бы в шоке, узнай он о том, что Хагрид был студентом Слизерина. Напрямую об этом во франшизе не говорится, но, если внимательно смотреть вторую часть под названием «Гарри Поттер и Тайная комната», все становится на свои места.

Воспоминания Тома Реддла свидетельствуют о том, что тот нашел общий язык с Рубеусом. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Волан-де-Морт не стал бы поддерживать общение с учениками других факультетов, кроме родного Слизерина, который оказался главным рассадником зла.